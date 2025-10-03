“Come Ponti sul Mondo”: MEI e Migrantes inaugurano a Roma una mostra immersiva
di Anna Li Vigni
Dal 3 ottobre al 16 novembre 2025, presso la Sala della Grande Quadreria del Complesso Santo Spirito in Sassia
Dal 3 ottobre al 16 novembre 2025, presso la Sala della Grande Quadreria del Complesso Santo Spirito in Sassia. La mostra sarà aperta al pubblico la mostra immersiva “Come Ponti sul Mondo – Storie di Vita, Racconti di Missione”, con ingresso libero.
L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) e dalla Fondazione Migrantes, in occasione del Giubileo dei migranti e del mondo missionario (4‑5 ottobre). Il percorso espositivo intende ripercorrere la storia delle Missioni cattoliche italiane e raccontarne l’attualità, intrecciando tematiche di migrazione, fede, accoglienza e memoria.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Camogli approda a Trani con tre mostre fotografiche tra ambiente, fede e tradizione
03/10/2025
di Anna Li Vigni
Edmondo Romano e i Motus Laevus: due concerti per “Pellegrinaggi metropolitani”tra Murta e Certosa
02/10/2025
di Anna Li Vigni
“Giornata dei Nonni” al Museo Diocesano: ingresso ridotto e merenda per nonni e nipoti dal 2 al 5 ottobre
01/10/2025
di Anna Li Vigni