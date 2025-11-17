Colletta alimentare in Liguria: donate 237 tonnellate di cibo, Genova guida la solidarietà
di R.S.
Grazie a queste donazioni, il Banco Alimentare della Liguria potrà sostenere nei prossimi mesi 59 mila persone in difficoltà
Durante la 29ª Giornata nazionale della Colletta alimentare, in Liguria sono state raccolte complessivamente 237 tonnellate di prodotti, confermando il risultato dell’anno precedente. Lo comunica il Banco Alimentare.
Genova si è confermata la provincia più generosa, con 129,5 tonnellate di cibo donate, di cui 42,5 provenienti dal Levante. Seguono Savona con 53 tonnellate, La Spezia con 31,5 tonnellate e Imperia con 23 tonnellate.
Grazie a queste donazioni, il Banco Alimentare della Liguria potrà sostenere nei prossimi mesi 59 mila persone in difficoltà attraverso una rete di 377 enti caritativi convenzionati.
