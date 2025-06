Colle di Tenda, oggi riapre il tunnel chiuso da 5 anni: Telenord in diretta

Oggi, a quasi cinque anni dalla chiusura dovuta alla tempesta Alex, riapre il traforo del Colle di Tenda, storico collegamento tra Piemonte e Costa Azzurra. Telenord trasmetterà in diretta l’evento a partire dalle ore 17, in attesa della cerimonia ufficiale fissata per le 17:30, alla presenza di autorità italiane e francesi.

Collegamenti transfrontalieri – Il traforo del Colle di Tenda, lungo 3.182 metri e attivo dal 1882, connette la Valle Vermenagna in Piemonte con la Valle Roya in Francia. Inserito nel tracciato europeo E74, ha un ruolo strategico per i trasporti commerciali, turistici e locali. Dopo i danni causati nel 2020 dalla tempesta Alex, la chiusura ha interrotto un flusso vitale, costringendo a deviazioni lunghe e complesse.

Intervento strutturale – Il progetto “Tenda-bis” ha previsto la realizzazione di una nuova galleria moderna e l’ammodernamento della galleria storica. L’investimento complessivo è salito da 255 a oltre 320 milioni di euro, tra imprevisti geologici e ostacoli amministrativi. Da domani, la nuova canna sarà percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo, in attesa di accordi operativi per il doppio senso in fasce orarie prestabilite.

Cerimonia di inaugurazione – Il taglio del nastro è in programma alle 17:30. Tra le autorità presenti ci saranno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il segretario di Stato francese ai Trasporti Philippe Tabarot, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. L’intero evento sarà trasmesso in diretta da Telenord, a partire dalle 17.

Ripresa del territorio – La riapertura del tunnel rappresenta un passaggio molto importante per il rilancio economico delle valli Roya e Vermenagna, penalizzate negli ultimi anni dall’isolamento. L’opera rafforza anche le connessioni secondarie tra Italia e Francia, favorendo lo sviluppo sostenibile delle aree alpine e il riequilibrio dei flussi rispetto agli assi autostradali principali.

