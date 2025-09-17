Cogorno: bimbo di 2 anni cade dal terzo piano, grave al Gaslini

Paura in mattinata a Cogorno, nel Tigullio, dove un bambino di due anni è caduto dal terzo piano di un’abitazione. Nonostante la drammaticità dell’incidente, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe sfuggito al controllo della madre, presente in casa, riuscendo a raggiungere da solo il balcone e cadendo nel vuoto. Le urla della donna hanno immediatamente allertato i vicini, che hanno contattato il 112.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i militi della Croce Rossa di Cogorno e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al bambino, trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto di semintensiva, in condizioni serie ma stabili, mentre i medici proseguono con gli accertamenti diagnostici.

A indagare sulla dinamica dell’accaduto sono i carabinieri della compagnia di Sestri Levante, competenti per territorio.

Si tratta del secondo caso simile in Liguria nel giro di pochi giorni: lo scorso 12 settembre, a Imperia, un altro bambino di due anni è precipitato da un balcone riportando ferite e fratture gravissime. Entrambi gli episodi ripropongono con urgenza il tema della sicurezza domestica per i più piccoli.

