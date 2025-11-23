Cogoleto, morta una donna per rogo in appartamento

Questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per il soccorso di una persona e odore di bruciato a Cogoleto in via alle Cave.

La dinamica - All'arrivo sul posto la porta dell'abitazione era già stata aperta dai carabinieri, grazie ad un mazzo di chiavi portato da un vicino. I militari avevano trascinato fuori dall'abitazione una donna. Nonostante i militi abbiano tentato per diverso tempo la rianimazione non vi è stato purtroppo, nulla da fare. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che si era sviluppato nell'appartamento.

