Coeclerici: Andrea Clavarino nuovo amministratore delegato, Paolo Clerici presidente

Cambio ai vertici di Coeclerici S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione ha nominato Andrea Clavarino (a sinistra nella foto) nuovo Amministratore Delegato del Gruppo, succedendo a Paolo Clerici (a destra nella foto) che ha ricoperto il ruolo ininterrottamente dal 1986. Clerici manterrà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, concentrando il proprio impegno sullo sviluppo strategico di lungo periodo.

La decisione rientra in un più ampio processo di riorganizzazione della governance del Gruppo, volto a rafforzare la visione di crescita sostenibile in un mercato globale in continua trasformazione. «In un contesto di mercato in costante evoluzione e sempre più sfidante – ha dichiarato Paolo Clerici – ho scelto di concentrarmi sulla definizione delle direttrici strategiche per il futuro del Gruppo, continuando a supportare attivamente il management e il Consiglio di Amministrazione nel ruolo di Presidente.»

La nomina di Andrea Clavarino è diventata effettiva lo scorso 16 maggio. Figura di spicco all'interno dell’azienda, Clavarino opera in Coeclerici da oltre 34 anni, durante i quali ha assunto incarichi di rilievo in diverse business unit, contribuendo in modo significativo al consolidamento del posizionamento internazionale del Gruppo.

Prima di diventare Amministratore Delegato, Clavarino ricopriva il ruolo di Vice Presidente Esecutivo, incarico che continuerà a svolgere, e che gli ha permesso di guidare importanti progetti strategici e di affiancare la leadership aziendale nelle decisioni operative chiave.

La sua nomina rappresenta una scelta di continuità con la visione strategica e i valori che hanno caratterizzato la crescita di Coeclerici negli ultimi decenni. In qualità di Amministratore Delegato, Clavarino avrà la responsabilità della gestione complessiva della Holding e collaborerà con l’Azionista nella definizione delle linee di investimento, puntando a garantire uno sviluppo solido e sostenibile nel lungo termine.

Il personaggio - Andrea Clavarino, nato a Mar del Plata (Argentina) il 24 gennaio 1957, coniugato dal 1992, due figlie. Si è laureato in legge nel 1980 presso l’Università di Genova e nello stesso anno è entrato a far parte del Gruppo Coeclerici. Andrea Clavarino ha ricoperto posizioni differenti all’interno del Gruppo. È stato Direttore dell'ufficio di Johannesburg, Marketing Director e Direttore generale della divisione Trading ed è stato Chief Executive Officer della divisione Logistics del Gruppo.? Attualmente è Vicepresidente della Coeclerici S.p.A e membro del Consiglio di amministrazione della società controllata IMS Technologies. Inoltre si occupa del settore assicurativo e degli affari istituzionali. Dal 1999 è Presidente di Assocarboni, l’associazione internazionale con sede a Roma e rappresentanti a Bruxelles, che raggruppa più di 40 operatori rappresentanti l’intera catena di valore del settore carbone, dalle attività di estrazione all’industria di produzione dell’energia. Dal 2001 è membro del CIAB, Coal Industry Advisory Board, l’ente consultivo sui temi del carbone della IEA, International Energy Agency, con sede a Parigi.





















