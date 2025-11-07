Code nei porti, Federlogistica approva chiarimento del Mit

Davide Falteri, presidente di Federlogistica-Conftrasporto, esprime soddisfazione per la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che chiarisce l’applicazione della norma sui tempi di carico e scarico delle merci. La nota stabilisce che i 90 minuti di franchigia valgono solo per l’attesa del camion, separata dalle operazioni di carico e scarico, che possono generare un indennizzo se superano i tempi contrattuali. La norma conferma inoltre la responsabilità solidale di committente e caricatore, senza possibilità di deroghe. Falteri definisce l’intervento «pragmatico e operativo», rispondente alle esigenze dell’autotrasporto e dell’intera filiera logistica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.