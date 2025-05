Cna Genova, Matteo Moretti nuovo presidente: "Al nuovo sindaco chiediamo dialogo e ascolto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Matteo Moretti è il nuovo presidente di CNA Genova. L'assemblea della Confederazione territoriale della Città Metropolitana di Genova, riunitasi questa mattina al Palazzo della Borsa, ha eletto il 44enne, già vice presidente e presidente di CNA Installazioni e Impianti, alla guida dell'associazione per i prossimi quattro anni.

"La sfida sarà dare continuità con quanto fatto in precedenza, ma soprattutto portare avanti le nostre imprese con una consapevolezza maggiore, legata anche a quello che avverrà in città. C'è necessità di un cambiamento, c'è necessità di prendere maggior consapevolezza che le imprese hanno un bisogno enorme di essere capite, di essere supportate e in qualche modo di trovare ulteriormente di nuovo un po' di equilibri tra il piccolo e il grande" - afferma a Telenord il presidente Moretti

Tra i grandi cambiamenti previsti a Genova, quello della nomina del nuovo sindaco: "Chiunque sarà a governare la città di Genova dovrà avere un'apertura al dialogo e alla comunicazione, come quella che avremo noi nei confronti delle imprese. Io penso che nessuno possa effettivamente sapere e capire le imprese più delle imprese, perciò la capacità d'ascolto sarà fondamentale per il futuro sindaco."

La ricetta per Genova - "La città oggi funziona, ma potrebbe funzionare meglio. C'è bisogno di andare a trovare un giusto equilibrio tra l'esistente e quello che sarà il prossimo futuro." - conclude

Moretti succede a Paola Noli, che conclude oggi il suo secondo mandato alla presidenza di CNA Genova, dopo 8 anni. Insieme a Moretti l'Assemblea ha eletto anche gli organi direttivi dell'associazione territoriale.

All'assemblea elettiva di questa mattina, che si è svolta presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di via XX settembre, hanno partecipato anche il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini e le istituzioni locali. Per Regione Liguria il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, mentre per la Camera di Commercio di Genova ha presenziato il presidente Luigi Attanasio.

“Essere oggi presidente di CNA Genova è per me un onore straordinario – commenta, non appena eletto, Matteo Moretti -. CNA è stata per anni casa e radice per molte imprese, come la mia. Questo è un momento storico per il nostro territorio, caratterizzato da grandi trasformazioni economiche e sociali: voglio essere un presidente che ascolta, che unisce e che dà voce al coraggio degli artigiani e degli imprenditori genovesi. In questa fase di cambiamento la nostra priorità è creare una rete solida, mantenere la visione a lungo termine e avere la concretezza necessaria per affrontare le sfide future. CNA sarà sempre più uno spazio di crescita, dialogo e orgoglio per chi fa impresa”.

“Dopo otto anni di mandato, si conclude il mio percorso da presidente, ma sono felice di vedere un nuovo ciclo aprirsi oggi – commenta la presidente uscente, Paola Noli -. L’elezione di Matteo Moretti è una scelta che ho condiviso pienamente: lui ha una visione chiara, la determinazione necessaria per affrontare le sfide che ci attendono, e inoltre ha sempre dimostrato una grande passione per la CNA e per il nostro territorio. È stato uno dei miei vicepresidenti per molti anni, e in lui ho potuto apprezzare una forte capacità di innovare, insieme a un grande spirito di squadra, che lo renderà un leader capace di guidare l’associazione verso il futuro”.

Grande soddisfazione per l'Assemblea, per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo è stata espressa anche da Barbara Banchero, segretario della CNA genovese già durante il mandato di Paola Noli e ancora oggi sotto la nuova guida di Matteo Moretti: “Questa assemblea è un segno tangibile di unità e coesione all’interno della nostra associazione – sottolinea Banchero -. Rispetto a quella precedente, che si era tenuta in piena emergenza pandemica, oggi possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di essere pronti a cogliere le nuove opportunità. La candidatura unica di Matteo Moretti è il risultato di una forte sintonia tra gli associati, un segnale che la CNA di Genova è pronta a rispondere alle sfide del domani con determinazione e visione. Matteo è il più giovane presidente della storia di CNA Genova, ma la sua esperienza di quattro anni come vice presidente lo rende già pronto per affrontare il suo nuovo incarico con slancio e competenza. Un ringraziamento speciale va anche alla presidente Paola Noli, con la quale ho avuto il privilegio di collaborare per otto anni. Il nostro lavoro insieme è stato un esempio concreto di come le donne possano lavorare fianco a fianco con rispetto reciproco e obiettivi comuni”.

Il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, ha colto l’occasione dell'elezione territoriale per presenziare a Genova e ribadire l’impegno e le sfide di CNA a livello italiano: “CNA è impegnata quotidianamente a sostenere le imprese, rispondendo alle criticità come la carenza di personale, l’alto costo dell’energia e la burocrazia inefficiente – spiega Costantini -. Siamo attivi nel promuovere il Made in Italy sui mercati internazionali e nel fornire soluzioni concrete per gli imprenditori, come l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, un tema cruciale su cui confidiamo che il governo investa attraverso il programma Transizione 5.0, che necessiterebbe di un miliardo di euro per essere veramente efficace”.

A margine dell’assemblea pubblica, che ha seguito l’elezione del nuovo direttivo, sono stati presentati due importanti progetti: la relazione sull’innovazione digitale e organizzativa nelle imprese artigiane genovesi, a cura di Claudio Piga, professore dell'Università di Genova, e la presentazione del nuovo sito web di CNA Genova, realizzato con il contributo di Luca Busi, CEO di GmgNet. Entrambi i progetti rappresentano un passo importante verso la modernizzazione delle imprese artigiane del territorio, con l’obiettivo di offrire strumenti e risorse per affrontare le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione.

