Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Roberto Pittalis
di Redazione
Questa settimana Enrico Castanini (25 novembre), Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre)
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Roberto Pittalis, una vita per il movimento cooperativo.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 19,30 e 22,50.
I prossimi appuntamenti di questa settimana: Enrico Castanini (25 novembre), Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre).
Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Prorogata fino al 30 novembre la mostra “W.E.I.R.D.” di Nicolò Rinaldi a Palazzo Ducale
24/11/2025
di Stefano Rissetto
Ornella Vanoni, oggi i funerali a Brera. Il ricordo di Telenord con l'ultima intervista del 19 luglio
24/11/2025
di Anna Li Vigni
“Le canzoni raccontano storie”: il teatro dei Treatrali tra musica, comicità e memoria locale
22/11/2025
di Carlotta Nicoletti
La musica è finita: addio a Ornella Vanoni, regina della canzone italiana con Genova nel cuore. L'ultima intervista a Telenord
22/11/2025
di Anna Li Vigni - Stefano Rissetto