Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Roberto Pittalis

Questa settimana Enrico Castanini (25 novembre), Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre)

Boschi Liguria

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Roberto Pittalis, una vita per il movimento cooperativo.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 19,30 e 22,50.

I prossimi appuntamenti di questa settimana: Enrico Castanini (25 novembre), Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre).

Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

