Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Nicole Magolie

Riparte Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è la cantante jazz, attrice e modella Nicole Magolie.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.



Nicole Magolie è un’intensa interprete sudafricana, italiana d’adozione, attiva come cantante, showgirl e modella. Dotata di una vocalità straordinaria e capace di esibirsi in cinque lingue, è conosciuta per la sua presenza scenica e per un repertorio vastissimo che spazia dal pop al soul, dal lounge all’R&B dagli anni ’70 a oggi. Ha calcato palchi internazionali in tutto il mondo, partecipando anche a grandi produzioni come Dreamgirl Hollywood nel ruolo di main singer e main dancer.

Oggi si esibisce stabilmente nelle location più prestigiose d’Italia, oltre che in Francia e in Inghilterra, ed è una delle lead singer dell’Hotel de Paris a Montecarlo e Saint-Tropez. Per oltre dieci anni è stata Guest Entertainer nei teatri delle navi Costa, lavorando come cantante e ballerina per Afroarimba e Selection. Parallelamente ha sviluppato un’attività specializzata nel settore del wedding entertainment per un pubblico internazionale in contesti esclusivi.

È apparsa in numerosi programmi televisivi insieme a Gabriele Mago Gentile, tra cui Telethon su Rai 1, Zecchino d’Oro – Speciale Natale e il Wind Summer Festival su Canale 5. È stata scelta come testimonial ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura, diventando volto della campagna worldwide presente in aeroporti, stazioni e spot promozionali. In ambito teatrale ha partecipato al tour della compagnia di Pino Insegno e Roberto Ciufoli come showgirl e primadonna.

Nicole ha pubblicato tre album; l’ultimo, We Wish You a Jazzy Christmas per Alman Music, è realizzato con la New Project Jazz Orchestra e include numerose collaborazioni artistiche di rilievo.

L'intervista è in onda alle 15, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Le prossime puntate settimanali vedranno ospiti la bandiera della Sampdoria e di Telenord Beppe Dossena (mercoledì 19), l'imprenditore sanitario Marco Fertonani (giovedì 20) e il manager del motociclismo Carlo Pernat (venerdì 21).

