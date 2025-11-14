Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Mattia Rossi
di Roberto Rasia
Presidente di Lega Coop Liguria dal 2019, dopo un decennio di esperienza nel mondo della cooperazione
Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
Oggi è la volta di Mattia Rossi, Presidente di Lega Coop Liguria dal 2019, arrivato ai vertici del movimento dopo un decennio di esperienza nel mondo della cooperazione
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
