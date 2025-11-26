Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Gabriele Gentile
di Redazione
A tu per tu con il grande illusionista. Prossimi appuntamenti di questa settimana: Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre)
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Gabriele Gentile, showman, prestigiatore e illusionista.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20,05 e 22,40.
I prossimi appuntamenti di questa settimana: Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre).
Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
