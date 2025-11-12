Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Enrique Balbontin

Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

Dopo le prime puntata della settimana con il console Culmv Antonio Benvenuti e una bandiera della Sampdoria e di Telenord come Enrico Nicolini, è la volta dell'attore comico Enrique Balbontin. Dopo gli studi in legge e l'abilitazione forense, Balbontin si dedica al teatro, esordendo nel 1997 con i Cavalli Marci. Si afferma in duo con Andrea Ceccon, partecipando a Zelig e Bulldozer su Rai 2, dove nascono le celebri “lezioni di savonese”. Scoperto da Diego Abatantuono, entra nel cast di Colorado Café. Negli anni successivi conduce Torta di riso su AXN e collabora con Radio 105. Nel 2023 torna in TV nel GialappaShow su TV8, ancora in coppia con Ceccon nei panni dei Ragazzi Cin Cin.

L'intervista è in onda alle 14, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Le altre puntate della settimana saranno dedicate al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini giovedì 14 e al presidente Lega Coop Mattia Rossi venerdì 15.

