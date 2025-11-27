Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Davide Rossi
di Roberto Rasia
La settimana di Close Up si conclude venerdì 28 novembre con l'attrice e scrittrice Giorgia Würth
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è l'imprenditore Davide Rossi.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20,05 e 22,40.
La settimana di Close Up si chiude con l'attrice e scrittrice Giorgia Würth (28 novembre).
Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Centro del riuso Amiu: in via Bologna gli oggetti 'inutili' trovano una seconda vita
26/11/2025
di Simone Galdi