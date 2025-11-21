Sport

Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Carlo Pernat

di Roberto Rasia

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è il manager sportivo Carlo Pernat, una vita per il motociclismo.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 14, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

