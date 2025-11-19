Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Beppe Dossena

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è l'ex calciatore, oggi commentatore di Telenord, Beppe Dossena.





Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.



Dossena, 67 anni, ex centrocampista, poi allenatore, dirigente sportivo e commentatore televisivo. E' stato uno dei centrocampisti più eleganti e intelligenti della sua generazione, protagonista in campo e figura poliedrica fuori dal rettangolo di gioco. Cresciuto a pochi passi da San Siro, lascia presto Milano per inseguire la carriera calcistica, che lo porterà a diventare campione del mondo con l’Italia nel 1982. Dopo gli inizi all’Alcione e il passaggio al settore giovanile del Torino, costruisce una carriera solida tra Pistoiese, Cesena, Bologna e soprattutto Torino, dove diventa idolo della Curva Maratona. A trent’anni vive una nuova giovinezza nella Sampdoria di Boskov, con cui vince la coppa Coppe 1990 e lo scudetto 1990-91 prima del finale di carriera tra Perugia e ritiro. Leggendario il suo gol al Malines del 19 aprile 1989. Laureato in Scienze Politiche, negli anni Ottanta si avvicina brevemente alla politica e, terminato il calcio giocato, alterna ruoli dirigenziali a un’intensa attività da allenatore in Italia e all’estero, guidando anche Ghana, Albania e club in Medio Oriente e Africa. Dagli anni Duemila diventa volto noto televisivo come opinionista e commentatore, partecipando a Mondiali, Europei e programmi sportivi di punta.





L'intervista è in onda alle 14, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.





Le prossime puntate settimanali vedranno ospiti l'imprenditore sanitario Marco Fertonani (giovedì 20) e il manager del motociclismo Carlo Pernat (venerdì 21).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.