Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Aldo De Scalzi

Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali. Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.



Dopo la puntata inaugurale con Paolo Lingua (a lungo responsabile della redazione locale de La Stampa di Torino e poi direttore di Telenord. Giornalista, scrittore, testimone dei principali fatti di cronaca degli ultimi 55 anni), quella con Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino e professore universitario, e quella con il sindaco di Portofino Matteo Viacava, responsabile amministrativo di una delle località più prestigiose del pianeta, è la volta di Aldo De Scalzi. L'intervista col musicista genovese, artefice della nascita del rock progressivo genovese (New Trolls, Picchio dal Pozzo, Alphataurus, Pholas Dactylus, Latte e Miele, Mandillo, Celeste, Sigillo di Horus) e pluripremiato compositore di colonne sonore in duo con Roberto Pischiutta in arte Pivio, è in onda alle 14, alle 20 e alle 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Venerdì 7 la prima settimana di Close Up si chiude con una bandiera del Genoa e di Telenord: Claudio Onofri, una vita nel calcio prima come calciatore e poi come allenatore e commentatore.

