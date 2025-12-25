Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di Santo Stefano è Andrea Giustini
di Roberto Rasia
Il fondatore e presidente di EcoEridania racconta la sua intuizione imprenditoriale e lo sviluppo di un'azienda all'avanguardia in un settore strategico
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: nel giorno di Santo Stefano l'ospite è Andrea Giustini, fondatore e presidente di EcoEridania, azienda all'avanguardia nel settore dello smaltimento di rifiuti speciali di origine medico-sanitaria.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda venerdì 26 dicembre alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
