Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di Natale è l'arcivescovo Marco Tasca
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di Natale è l'arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
