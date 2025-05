Clara Bona presenta “Vedo a Fiori” alla Genova Design Week con Fidra

In occasione della seconda edizione della Genova Design Week, l’architetta e interior designer Clara Bona ha presentato il padiglione “Vedo a Fiori”, realizzato in collaborazione con l’azienda genovese Fidra all’interno del progetto Container 02 in Darsena. Un’installazione pensata come sintesi tra artigianalità e intervento grafico, che racconta un’idea di mondo più luminoso e creativo.

Installazione – “Il mio studio ha creato uno spazio che unisce elementi fatti a mano ad altri di produzione industriale”, ha spiegato Bona a Telenord. “Il progetto si chiama Vedo a Fiori perché vuole offrire una visione più positiva del mondo, più a fiore”. L’interior è dominato da una carta da parati d’epoca firmata Paul Dumas, scelta per evocare l’atmosfera raffinata dei palazzi nobiliari genovesi.

Contrasto visivo – La storica carta floreale è stata accostata a righe bianche e nere decise e moderne, spezzate da grandi fiori dipinti a mano da due decoratrici. “Così abbiamo creato un mix tra antico e contemporaneo, giocando con i contrasti tra l’estetica del container e l’eleganza classica della carta, rivisitata grazie alla grafica”.

Collaborazioni – Per Bona la riuscita di un progetto di questo tipo dipende anche dai giusti partner. “È fondamentale avere aziende serie con cui collaborare: vale per un’installazione temporanea come questa, ma ancora di più per i progetti abitativi, che devono durare nel tempo ed essere funzionali, oltre che belli”.

Profilo – Architetta di formazione, Clara Bona è anche molto seguita su Instagram, dove racconta scorci urbani, mostre, interni e spunti di stile. “Ho iniziato pubblicando per passione, ma il mio lavoro resta quello di progettare. Mi piace condividere ciò che vedo: una vetrina, un ristorante, una mostra. Trovare ispirazione nella quotidianità è un esercizio costante”.

Pubblico – Il suo approccio spontaneo e visivo ha conquistato una community affezionata. “Molti mi scrivono che traggono idee dal mio profilo, perché vedono le cose con uno sguardo diverso. È bello sapere che ciò che condivido può ispirare”.

