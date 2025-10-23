CIV Ville Storiche: a Telenord il cuore commerciale e culturale di Sampierdarena
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Una realtà che riunisce commercianti, artigiani e operatori del territorio con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e le sue storiche dimore
Telenord punta l'obiettivo sul CIV Ville Storiche di Sampierdarena, una realtà che riunisce commercianti, artigiani e operatori del territorio con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e le sue storiche dimore.
Ne parlano, ospite di Katia Gangale in studio, Marco Vacca, presidente del CIV Ville Storiche, e in collegamento con Anna Li Vigni Rocco Pinto, vicepresidente dell’associazione. A loro il compito di illustrare iniziative in corso, dei progetti per rilanciare il commercio di prossimità e del legame tra cultura, storia e vita di quartiere.”
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
L’Emigrazione Cantata: a Telenord musiche, canzoni, cantanti e interpreti
23/10/2025
di Katia Gangale
Centro Universitario del Ponente: cultura, socialità e inclusione al centro della formazione
22/10/2025
di Redazione
Marginalia: musica e Medioevo per riscoprire Genova tra Liberty e Romanico
22/10/2025
di Roberto Rasia - Luca Pandimiglio
Sestri Ponente, viaggio tra le stelle: visita all’Osservatorio Astronomico di Genova
22/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Al via il restauro di Palazzo Rosso, intervento da 500mila euro, a Telenord parla l'assessore Massimo Ferrante
22/10/2025
di Katia Gangale