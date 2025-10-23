CIV Ville Storiche: a Telenord il cuore commerciale e culturale di Sampierdarena

Telenord punta l'obiettivo sul CIV Ville Storiche di Sampierdarena, una realtà che riunisce commercianti, artigiani e operatori del territorio con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e le sue storiche dimore.

Ne parlano, ospite di Katia Gangale in studio, Marco Vacca, presidente del CIV Ville Storiche, e in collegamento con Anna Li Vigni Rocco Pinto, vicepresidente dell’associazione. A loro il compito di illustrare iniziative in corso, dei progetti per rilanciare il commercio di prossimità e del legame tra cultura, storia e vita di quartiere.”

