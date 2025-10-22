Città Metropolitana: clamoroso rinvio del primo consiglio, salta la delibera Amt sulle nuove tariffe

La data era stata fissata da lungo tempo, ma all'appuntamento il centro sinistra non si è fatto trovare pronto. Dopo ore di riunioni web proseguite fino a tarda sera, con nuova appendice mattutina, il tutto si risolve con uno scarno comunicato: "A causa di sopravvenuti impedimenti, il Consiglio convocato per la data odierna è rinviato".

Una decisione clamorosa che pare abbia origine da un mancato accordo tra la risicata maggioranza di centro sinistra. Al centro della scena, per i valori di forza in campo, gli esponenti democratici. In realtà, dopo le elezioni di secondo grado che hanno riguardato i consiglieri di ogni municipalità della provincia genovese, i voti in aula sono esattamente pari almeno in partenza. La differenza è data dalla sindaco Silvia Salis che porta sul +1 il centro sinistra.

Tuttavia, a quattro ore dalla riunione tutto salta. Bocche cucite da parte dei protagonisti democratici che si ritroveranno a confrontarsi nel pomeriggio per uscire dal momento di forte criticità e con l'aggravante di non aver saputo prevenire per tempo tale difficoltà politica.

Conseguenza più pesante di tutto questo, il rinvio forzato della delibera Amt sulla nuova tariffazione già presentata alla stampa e proposta come cosa fatta, ma non attuabile senza il voto metropolitano.

Attacca il centro destra. A farlo ai microfoni di telenord.it è la consigliera Laura Repetto: "Qualcosa di incredibile, ci spieghino le motivazioni reali di tutto questo. Non mi pare che la sala metropolitana sia inagibile o stia andando a fuoco. E' imbarazzante. Nessuno di noi ha avuto contatti per una maggioranza allargata, siamo consapevoli delle difficoltà ad amministrare in una situazione di pareggio, ma serviva maggiore responsabilità anche nei confronti dei lavoratori Amt".

