Città Metropolitana atto II, verso il consiglio: Franceschi vice con delega al caso Amt

Buona la seconda? Nessuna certezza, la risposta solo tra qualche ora. La parità numerica del consiglio metropolitano di Genova lascia aperta ogni scenario sull'esito del primo consiglio in cui al centro delle questioni ci sono anche le sorti del piano di salvataggio per Amt.

Differentemente da qualche giorno fa quando il centro sinistra, che detiene la maggioranza, a fronte del voto decisivo della sindaco metropolitana Silvia Salis, aveva fatto saltare l'appuntamento causa divergenze sull'azienda del trasporto pubblico e sulle deleghe, l'appuntamento è stato anticipato dalla formulazione delle responsabilità politiche per gli esponenti della squadra di Silvia Salis.

Tra le notizie rilevanti, in uno scacchiere privo di indennità per i vari protagonisti, la conferma da vice per Simone Franceschi da Vobbia che aveva ricoperto l'incarico negli ultimi sei mesi. Per lui, anche, la pesante deleghe alla mobilità e al trasporto pubblico locale. Nella squadra rilevante, pure, la delega di Giacarlo Campora da Campomorone sui rifiuti che conferma così il ruolo dell'entroterra a trazione Pd, ora, con un carico massiccio di deleghe. Da sottolineare, il ruolo di Giovanni Stagnaro, vicino alla realtà renziana, titolare del coordinamento con i comuni. Oltre Salis, unica presenza rosa è quella di Ilaria Bozzo.

Ecco le deleghe:

Simone Franceschi: Vicesindaco Metropolitano, Viabilità, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, Personale, Organizzazione e Servizi Informativi.



Ilaria Bozzo: Pianificazione Strategica e Territoriale, Sviluppo Socio-Economico e Transizione Digitale.



Filippo Bruzzone: Scuola, Edilizia Scolastica e Pari Opportunità.



Giancarlo Campora: Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Transizione Ecologica e Coordinamento delle Grandi Opere Infrastrutturali.



Stefano Damonte: Bilancio, Patrimonio, Società Partecipate e Affari Legali.



Giovanni Stagnaro: Servizio Idrico Integrato e Coordinamento delle Attività di Supporto ai Comuni.

*Franceschi Simone*, _Vicesindaco Metropolitano e Consigliere Delegato_

- Viabilità, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, Personale, Organizzazione e Servizi Informativi



*Bozzo Ilaria*, _Consigliera Delegata_

- Pianificazione Strategica e Territoriale, Sviluppo Socio-Economico e Transizione Digitale



*Bruzzone Filippo*, _Consigliere Delegato_

- Scuola, Edilizia Scolastica e Pari Opportunità



*Campora Giancarlo*, _Consigliere Delegato_

- Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Transizione Ecologica e Coordinamento delle Grandi Opere Infrastrutturali



*Damonte Stefano*, _Consigliere Delegato_

- Bilancio, Patrimonio, Società Partecipate e Affari Legali



*Stagnaro Giovanni*, _Consigliere Delegato_

- Servizio Idrico Integrato e Coordinamento delle Attività di Supporto ai Comuni

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.