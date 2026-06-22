CISCE 2026, inaugurato lo stand di Regione Liguria a Pechino. Nannini: “Primi risultati già ottenuti, ora puntiamo a nuove partnership”

PECHINO – Si è tenuta oggi l’inaugurazione dello stand di Regione Liguria alla quarta edizione del China International Supply Chain Expo (CISCE), la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento. La Liguria partecipa all’evento come Regione ospite d’onore, insieme all’Australia e alla regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

A guidare la delegazione ligure è l’ammiraglio Massimiliano Nannini, capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, che ha sottolineato come la missione abbia già iniziato a produrre risultati concreti.

“Possiamo dire di aver ottenuto i primi risultati già dalla cena di gala di ieri sera, dove abbiamo avuto l’opportunità di incontrare numerosi governatori delle province cinesi e importanti operatori economici che nei prossimi giorni approfondiremo attraverso incontri istituzionali e business to business”, ha dichiarato Nannini a margine dell’inaugurazione dello stand.

L’obiettivo della missione è rafforzare ulteriormente i rapporti tra Liguria e Cina, una collaborazione già consolidata che ora punta ad aprire nuove prospettive di sviluppo. In questo quadro si inserisce la firma di una lettera d’intenti tra Regione Liguria e la provincia cinese di Hainan, territorio che negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica.

“Vogliamo consolidare la collaborazione con la Cina e rafforzare i nostri rapporti istituzionali ed economici. La provincia di Hainan presenta molte caratteristiche in comune con la Liguria e riteniamo che da questa intesa possano nascere collaborazioni significative già nei prossimi mesi”, ha spiegato il capo di Gabinetto.

Tra i principali ambiti di cooperazione figurano la portualità, la logistica e più in generale la Blue Economy, uno dei pilastri dell’economia ligure. Secondo Nannini, le potenzialità di collaborazione sono ampie e spaziano dall’incremento dei traffici commerciali tra i porti dei due territori fino ai settori più innovativi.

“Parliamo innanzitutto di portualità e delle attività legate alla Blue Economy, un settore strategico per la Liguria. Ma le opportunità riguardano anche la logistica, il commercio, la robotica e l’intelligenza artificiale. Sono molti i campi nei quali possiamo sviluppare sinergie capaci di generare risultati importanti per entrambe le realtà”, ha affermato.

La missione rappresenta inoltre l’occasione per promuovere il cosiddetto “Sistema Liguria”, un modello di collaborazione tra istituzioni, enti e imprese fortemente voluto dall’amministrazione regionale.

“Fin dal nostro insediamento, su impulso del presidente Marco Bucci, abbiamo lavorato per costruire un vero Sistema Liguria. Non vogliamo presentarci all’estero in modo frammentato, ma come una squadra unita, con una leadership forte della Regione capace di coordinare le attività e valorizzare il contributo di tutti i partner istituzionali ed economici”, ha sottolineato Nannini.

La delegazione ligure riunisce infatti rappresentanti di Liguria International, Agenzia In Liguria, Liguria Digitale, Camera di Commercio di Genova, delle Autorità di Sistema Portuale liguri, Confindustria Genova e di numerose aziende del territorio attive nei settori della logistica, dell’innovazione e dei servizi.

La presenza al CISCE rappresenta una vetrina internazionale di particolare rilevanza per il territorio ligure. L’ultima edizione della manifestazione ha registrato la partecipazione di oltre 650 espositori provenienti da 75 Paesi e regioni del mondo, confermandosi uno dei principali appuntamenti globali dedicati alle supply chain.

Dopo la tappa di Pechino, la missione proseguirà il 25 e 26 giugno a Hong Kong, dove Regione Liguria accompagnerà Spediporto all’inaugurazione del proprio Ufficio di Rappresentanza, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i rapporti tra il sistema logistico ligure e i mercati asiatici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.