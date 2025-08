Cipro: 100 milioni da Banca Europea Investimenti per migliorare rete stradale

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sta finanziando Cipro con ulteriori 100 milioni di euro per una serie di interventi di miglioramento stradale nel Paese. Il credito della BEI coprirà il 50% dei costi delle ristrutturazioni e degli ampliamenti previsti per rendere gli spostamenti stradali a Cipro più facili e sicuri.

L’accordo fa parte di un pacchetto di finanziamenti BEI da 200 milioni di euro approvato per le infrastrutture stradali cipriote. La prima tranche di 100 milioni di euro è stata firmata nel dicembre 2024. I lavori, che riguarderanno il miglioramento delle reti stradali e delle infrastrutture in diverse aree del Paese, dovrebbero essere completati entro il 2029.

“Investire in infrastrutture essenziali come le reti stradali è fondamentale per rafforzare la coesione sociale e stimolare la crescita economica a Cipro”, ha dichiarato il Vicepresidente della BEI, Kyriacos Kakouris. “Questo progetto avrà un impatto reale e duraturo sulla vita quotidiana dei ciprioti, migliorando la mobilità, aumentando la sicurezza e rafforzando la resilienza climatica”.

L’accordo della BEI sostiene un piano nazionale pluriennale del Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici cipriota. Il piano comprende un’ampia gamma di interventi, dall’ammodernamento di autostrade, strade regionali e rurali, alla costruzione di nuovi ponti, gallerie e piste ciclabili e pedonali, fino al potenziamento dei sistemi di gestione del traffico e delle reti di drenaggio.

“Questo nuovo accordo di finanziamento con la BEI riflette la nostra solida e consolidata partnership. Ci consentirà di realizzare progetti infrastrutturali essenziali che migliorano la sicurezza stradale, la connettività e la mobilità sostenibile in tutta Cipro. Siamo grati alla BEI per il suo continuo supporto e per il suo ruolo di partner chiave nei nostri sforzi di sviluppo”, ha dichiarato il Ministro delle Finanze cipriota Makis Keravnos.

“Il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici, con il supporto della Banca Europea per gli Investimenti, promuove progetti strategici di trasporto terrestre nelle aree urbane e interurbane, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità nelle aree meno privilegiate e isolate di Cipro, potenziare la sicurezza stradale, affrontare gli impatti del cambiamento climatico, promuovere opzioni di viaggio alternative e sostenibili, nonché migliorare la coesione socioeconomica della nostra isola”, ha affermato Eleftherios Eleftheriou, Direttore del Dipartimento dei Lavori Pubblici, nel suo discorso a nome del Ministro dei Trasporti, delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici Alexis Vafeadis.

