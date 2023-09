Cinque Terre, uomo aggredisce passeggeri Intercity: tre contusi

Un uomo ha dato in escandescenza stamani su un treno Intercity alle Cinque Terre e nel corso di una colluttazione con un inserviente di bordo e con due passeggeri intervenuti in suo aiuto ha procurato delle contusioni ai tre.

Dalla ricostruzione fatta da testimoni ai carabinieri è emerso che l'aggressore, un tunisino non ancora trentenne, ha aggredito il lavoratore senza un apparente motivo e due viaggiatori sono intervenuti per fermarlo. I tre hanno avuto la peggio e sono stati poi medicati in ospedale in codice giallo per contusioni al volto e alle gambe.

Il treno, diretto a Milano, è stato bloccato alla stazione di Monterosso fino all'arrivo dei carabinieri ed ha accumulato due ore di ritardo con gravi disagi per i tanti viaggiatori a bordo. L'aggressore è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Poi si è calmato ed è stato rilasciato. Per una eventuale denuncia per lesioni sarà necessaria la querela da parte dei contusi.