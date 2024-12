Cinque Terre: nuovi scuolabus ibridi acquistati per gli studenti del Parco

Un dono speciale per gli studenti delle scuole del Parco delle Cinque Terre: oggi sono stati consegnati i nuovi cinque scuolabus ibridi, acquistati dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre grazie a un finanziamento di oltre 660mila euro. I nuovi mezzi, destinati ai Comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, sono stati presentati a Zorza di Riomaggiore.

L'acquisto rientra nel progetto "Parchi per il Clima 2019", promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito della mobilità sostenibile. I cinque scuolabus, da 20 e 28 posti, sono destinati agli alunni delle scuole materna, elementare e secondaria di primo grado e sono dotati di motori termici di ultima generazione a basso impatto ambientale, in grado di ridurre le emissioni e garantire al contempo sicurezza e comfort per i passeggeri.

Questi nuovi veicoli rappresentano un passo concreto verso la transizione energetica, un obiettivo particolarmente sfidante in un'area protetta come quella delle Cinque Terre. Il territorio, noto per la sua conformazione verticale e fragile, richiede soluzioni avanzate, ma il progetto dimostra che è possibile coniugare le esigenze delle comunità locali con una visione ecologica e sostenibile.

Il presidente del Parco, Lorenzo Viviani, ha espresso soddisfazione per il risultato: "Accogliamo con gioia i nuovi scuolabus ibridi, che entreranno in servizio subito dopo le festività. Questi mezzi, realizzati interamente in Italia e a basso impatto ambientale, sono un esempio tangibile di come sia possibile agire positivamente per l'ambiente, anche in un territorio complesso come il nostro. La transizione energetica in un'area protetta richiede grande impegno, ma con pragmatismo e innovazione possiamo trovare soluzioni sostenibili e utili per il nostro territorio".