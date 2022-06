Cinque Terre express, Regione Liguria batte Trenitalia al Tar

di Redazione

Ha confermato la legittimità degli atti con cui la Regione aveva stabilito che Trenitalia avrebbe dovuto versare la somma di 6 milioni e 746mila euro

La Regione Liguria vince la battaglia al Tar contro Trenitalia sulle somme che il gestore

del trasporto ferroviario deve versare nelle casse dell'ente regionale per il triennio 2015-2017, in relazione al saldo positivo a favore di Trenitalia pari 6,5 milioni di euro, determinato dalla tariffa commerciale applicata nel 2017 al servizio "Cinque Terre Express".

Il Tar ha confermato la legittimità degli atti con cui la Regione, con delibera di giunta del maggio 2021, aveva stabilito che Trenitalia avrebbe dovuto versare la somma di 6 milioni e

746mila euro per "ricondurre al previsto equilibrio il saldo contabile triennale", tenendo conto ''anche delle penalità da applicare a Trenitalia per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle detrazioni relative a servizi non effettuati nonché, dall'altro lato, dell'importo ancora a proprio debito''.