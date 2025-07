Cile: Alstom completa la produzione della prima cassa della carrozza per la linea 7 della metro di Santiago

Alstom ha annunciato un’importante tappa nella produzione dei treni per la Linea 7 della metropolitana di Santiago. La prima cassa (il componente fondamentale di un treno) è stata completata presso lo stabilimento Alstom di Taubaté, nello stato di San Paolo, in Brasile.

Un totale di 37 treni, ciascuno composto da cinque carrozze, saranno prodotti nello stabilimento Alstom di Taubaté. Questi treni fanno parte di un contratto stipulato tra Alstom e Metro de Santiago, che include la fornitura del sistema di segnalamento Urbalis CBTC, un contratto di manutenzione della durata di 20 anni, 37 treni Metropolis e un sistema completo e innovativo di manutenzione predittiva per treni, binari e catenaria della metropolitana della capitale cilena.

“La produzione della prima scocca segna una tappa importante tra le tante che seguiranno in questo processo di produzione di treni. Questi treni non solo miglioreranno la qualità della mobilità e dei trasporti in Cile garantendo un trasporto affidabile, sicuro e accessibile, ma offriranno anche alla città di Santiago un mezzo di trasporto efficiente ed ecologico per milioni di passeggeri”, afferma Denis Girault, Direttore Generale di Alstom Cile.

I treni Metropolis di Alstom sono realizzati in acciaio inossidabile e offrono sia durevolezza – hanno una durata di oltre 40 anni – sia un ridotto consumo di energia elettrica. I treni sono lunghi 102 metri e possono trasportare fino a 1.250 persone.

Sono progettati per offrire un viaggio sicuro e confortevole. Le carrozze saranno dotate di quattro ampie porte su ciascun lato per facilitare l’ingresso e l’uscita dei passeggeri, corridoi spaziosi e passaggi pedonali aperti tra le carrozze per garantire un movimento fluido dei passeggeri all’interno e tra le carrozze. I treni Metropolis di Santiago saranno inoltre dotati di aria condizionata e di un avanzato sistema di informazione per i passeggeri che fornisce aggiornamenti su percorsi e stazioni, porte di ricarica USB e un sistema di sicurezza informatica. Questa rete di sicurezza includerà anche telecamere ad alta risoluzione e citofoni, che consentiranno agli utenti di comunicare con il centro di controllo della metropolitana.

