Ciclovia tirrenica, Campora (Vince Liguria-Noi Moderati): "Fondamentale per mobilità sostenibile e turismo"

La ciclovia tirrenica corre veloce. Rispetto alla scadenza per la realizzazione, fissata a giugno 2026, alcuni tratti dell'opera che nella nostra regione sarà lunga 460 km (ma il percorso fino a Roma è di 870 in totale) verrà terminata in anticipo, "in particolare per i tratti finanziati attraverso il Pnrr" spiega il capogruppo in Consiglio Regionale di Vince Liguria - Noi Moderati Matteo Campora, autore dell'interrogazione a risposta in aula sul tema, a cui ha risposto l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Infrastruttura strategica - "La Ciclovia Tirrenica è un’infrastruttura strategica - spiega Campora - per la mobilità sostenibile e il turismo. Inserita nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, permette di attraversare interamente la nostra regione tra borghi, monumenti e paesaggi naturali, valorizzando il territorio in ogni stagione.

In Consiglio regionale, con la mia interrogazione, ho ribadito l’importanza di questo progetto che rappresenta un'opportunità strategica non solo per la nostra regione, ma per l'intero Paese, importanza confermata anche dall’assessore Giampedrone, in prima linea sullo sviluppo di progetti dedicati".

Oltre 38 milioni di euro - Le risorse complessivamente destinate sono così ripartite: circa 20 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 6 milioni di euro a fondi MIT, 5 milioni di euro da risorse regionali del Fondo Strategico e quasi 7 milioni di euro dai fondi Fsc per un totale di 37.194.899,98 euro. A queste vanno aggiunte risorse per 1.166.472,06 euro che Regione Toscana ha trasferito a Regione Liguria per la realizzazione della tratta di Ciclovia Tirrenica nel Comune di Fosdinovo (tratta da quasi 15 chilometri lungo gli argini del canale lunense tra i Comuni di Sarzana, Fosdinovo, Castelnuovo Magra e Luni).

"Gli interventi che si estendono da ponente a levante sono in esecuzione, tutti i cantieri sono aperti, alcuni in ultimazione con la consegna prevista in anticipo - ha spiegato Campora -. Riteniamo che questa sia la strada giusta da percorrere: è fondamentale incentivare sempre di più la mobilità sostenibile attraverso infrastrutture come questa, importanti per il turismo e per la qualità della vita".

