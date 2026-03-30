Ciclovia tirrenica, apre il 3 aprile il tratto tratto Diano Marina–Cervo

Sarà aperto al pubblico dal 3 aprile il primo tratto della ciclovia tirrenica che collega Diano Marina a Cervo, in provincia di Imperia. L’infrastruttura, realizzata grazie a un investimento di oltre 9 milioni di euro da parte della Regione Liguria, sarà fruibile già in vista delle festività pasquali.





L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, al termine di un sopralluogo effettuato insieme ai sindaci dei comuni coinvolti: Natalina Cha (Cervo), Cristiano Za Garibaldi (Diano Marina) e Filippo Scola (San Bartolomeo al Mare).





Il nuovo percorso ciclabile si estende per circa 7 chilometri e collega i tre borghi costieri di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, arrivando fino al confine con Andora. Dopo il collaudo già completato, la pista è pronta ad accogliere cittadini, turisti e appassionati di ciclismo già nei prossimi giorni. Le ultime finiture saranno completate successivamente, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di maggio. Un altro passo avanti per il completamento della ciclabile 'Riviera dei Fiori' che dovrà unire Andora a Ospedaletti, senza soluzione di continuità compresa la storica 'Incompiuta' che collega Diano Marina a Oneglia (nella foto, una parte del tratto fra Oneglia e Porto Maurizio), per una cinquantina di km che sono apprezzatissimi dai cicloamatori.





“Con questa apertura compiamo un passo importante verso un’infrastruttura strategica per tutta la Liguria – ha dichiarato Giampedrone – offrendo un’opportunità concreta per vivere il litorale in modo sostenibile”. Il completamento di tutti i lotti, incluso il tratto dianese, è previsto entro giugno.

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