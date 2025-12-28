Ciclocross giovanile, campionati italiani a San Colombano Certenoli

L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha partecipato oggi a Calvari, frazione di San Colombano Certenoli, alla cerimonia di premiazione della quinta edizione del Gran Premio Valfontanabuona, prova unica della Coppa Italia Giovanile di Ciclocross. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 130 giovani atlete e atleti provenienti da 11 regioni italiane.





“Questo appuntamento rappresenta l’ultimo evento di rilievo nazionale inserito nel calendario di ‘Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’ – ha dichiarato l’assessore Ferro –. Il Gran Premio Valfontanabuona incarna pienamente il valore dello sport come strumento educativo, occasione di crescita per i giovani e leva di promozione del territorio”.





L’assessore ha inoltre sottolineato come la Regione Liguria continuerà anche nel 2026 a investire nello sport di base e in manifestazioni capaci di favorire partecipazione, generare indotto economico e offrire visibilità al territorio, grazie all’impegno delle società sportive, come il Velo Val Fontanabuona, e alla collaborazione delle istituzioni locali.

