Ciclismo, torna la Milano-Rapallo: il 20 settembre al via 175 ciclisti da 30 squadre, Moser premierà il vincitore

Sabato 20 settembre le strade tra Lombardia e Liguria torneranno a tingersi dei colori del ciclismo con il ritorno della Milano-Rapallo, una classica riservata alle categorie Elite e Under 23, giunta quest’anno alla sua 60ª edizione. Dopo una pausa forzata negli anni successivi alla pandemia, la manifestazione ha ripreso slancio nel 2023 grazie alla determinazione del direttore organizzativo Roberto Portunato e al supporto della Regione Liguria.

A prendere il via saranno 175 corridori, suddivisi in 30 squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra queste, 4 formazioni Professional, 8 squadre Continental e 18 club dilettantistici, con ben 13 team stranieri iscritti, a conferma del respiro internazionale dell’evento.

A premiare il vincitore ci sarà un ospite d’eccezione: Francesco Moser, uno dei grandi nomi del ciclismo italiano, che proprio alla Milano-Rapallo vinse nel 1972.

Il tracciato prevede 180 km con un dislivello complessivo di 1800 metri. La partenza è fissata ad Albairate, nel Milanese. I primi 70 chilometri attraversano in piano le campagne lombarde e piemontesi, passando per Vigevano e Tortona, con due traguardi volanti. Da Arquata Scrivia iniziano le salite: i corridori dovranno affrontare i GPM del Passo della Scoffera, Uscio e infine la Ruta di Camogli, prima della discesa verso il traguardo sul lungomare di Rapallo, nei pressi del celebre Castello sul mare.

