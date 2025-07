Ciclismo: presentato alla Camera il 49° Giro della Lunigiana

E' partito dalla Sala Stampa della Camera dei Deputati il lungo viaggio del 49° Giro della Lunigiana. La Corsa dei Futuri Campioni, in programma dal 4 al 7 settembre, ha svelato in una sede prestigiosa quelli che saranno gli appuntamenti chiave della prossima edizione, che prenderà il via per la prima volta nella sua storia da Genova.

A presenziare all'evento c'erano Lucio Petacchi, Direttore del Giro della Lunigiana, i deputati Maria Grazia Frija e Alessandro Amorese, l'Assessore Regionale Liguria allo Sport e Politiche Giovanili, Simona Ferro, il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, e altri ospiti rappresentanti di istituzioni, comitati tappa e organizzazione.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche Nicola Costantino di Cardiosecurity e Alberto Brunetti di Luna Blu Fondazione Aut Aut, due progetti che confermano l'impegno sociale della corsa.

Lucio Petacchi, Direttore del Giro della Lunigiana: "Presentare il 49° Giro della Lunigiana alla Camera dei Deputati rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che, anno dopo anno, portiamo avanti con passione e impegno. È una tappa simbolica che dà ufficialmente il via a un’edizione storica, che per la prima volta partirà da Genova e si concluderà a Terre di Luni. Un percorso che unisce Liguria e Toscana, territori da sempre legati al nostro Giro. Siamo particolarmente orgogliosi di portare avanti anche il Giro della Lunigiana Donne, giunto alla quarta edizione, segno tangibile della nostra volontà di investire concretamente nel ciclismo giovanile in ogni sua espressione. Ringrazio le istituzioni, i comitati tappa, i volontari e i partner che rendono possibile tutto questo. Insieme, continuiamo a far crescere la Corsa dei Futuri Campioni, portando avanti i valori dello sport, dell’inclusione e della promozione del nostro straordinario territorio".

Alessandro Amorese deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione Cultura e Sport: "È motivo di grande orgoglio per noi che il Giro della Lunigiana attraversi i territori di Massa e La Spezia perché si tratta di una manifestazione sportiva dal grande valore. E questo perché, al di là della valenza sportiva, l'appuntamento internazionale lega insieme la centralità dello sport per i giovani e il tema del volontariato e del sociale, nello specifico il progetto CardioSecurity Italia".

Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia e vice Sindaco della Spezia:"Siamo orgogliosi di presentare la 49ª edizione del Giro della Lunigiana e, per il quarto anno consecutivo, il Giro della Lunigiana Donne categoria juniores, un appuntamento storico e di grande valore per il nostro territorio e per il ciclismo giovanile. Questa gara, nel corso degli anni, è stata una vera fucina di talenti, molti dei quali oggi corrono nelle competizioni più importanti del mondo. È un evento sportivo e di tradizione che unisce le province di Toscana e Liguria, cuore dell’Area Ligure Apuana che verrà celebrata in gara con una maglia dedicata e che ogni anno porta entusiasmo, turismo e valorizzazione del nostro splendido territorio. Come istituzioni, vogliamo continuare a sostenerlo con forza, perché rappresenta non solo una vetrina sportiva d’eccellenza, ma anche un volano economico e culturale per l’intera comunità".

Simona Ferro, Assessore Regionale Liguria allo Sport e Politiche Giovanili: "Per celebrare la Liguria ‘Regione Europea dello Sport 2025’ il Giro della Lunigiana partirà da Genova per la prima volta nella sua storia, abbracciando il territorio ligure dal capoluogo fino al suo estremo levante. Il ‘Giro’ è un vero e proprio laboratorio di giovani talenti: da qui sono passati alcuni dei migliori ciclisti di sempre come Vincenzo Nibali e Tadej Pogacar. Vedere gli atleti partire da Genova alla volta della Lunigiana sarà un’emozione unica che renderà indimenticabile l’edizione 2025. Tengo a ringraziare per la collaborazione e il grande impegno gli organizzatori della società Casano, che si sono detti fin da subito disponibili a introdurre questa storica novità in occasione di un anno così significativo per lo sport ligure”.

GIRO DELLA LUNIGIANA DONNE (2-3 SETTEMBRE)

TAPPA 1 - SARZANA-LUNI

TAPPA 2 - PORTOVENERE-ARCOLA (STAB. POLIARTIGIANA)





GIRO DELLA LUNIGIANA (4-7 SETTEMBRE)

TAPPA 1 - GENOVA-CHIAVARI, 95 KM, tappa interamente in provincia di Genova, con un profilo "frizzante" contraddistinto dai tanti saliscendi.

TAPPA 2 - LUNI-VEZZANO LIGURE, 99 KM, una tappa impegnativa, per scalatori. Finale in salita con cinque GPM.

TAPPA 3A - EQUI TERME-MARINA DI MASSA, 50 KM, unica vera occasione per le ruote veloci.

TAPPA 3B - PONTREMOLI-FIVIZZANO, 55 KM, tappa interamente nella Lunigiana storica. Arrivo difficile, adatto a corridori abili in salita ma anche scattisti. A Fivizzano hanno vinto di recente Lenny Martinez e Jarno Widar.

TAPPA 4 - LA SPEZIA-TERRE DI LUNI, 108 KM, partenza dallo Stadio 'Picco' e arrivo ormai classico a Terre di Luni. Contiene la salita più dura di questa edizione, la Vallecchia.

