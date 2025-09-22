Ciclismo, Mondiali: crono U23, il ligure Lorenzo Finn quarto a 4" dal podio e a 5" dalla medaglia d'argento

Lorenzo Mark Finn ha accarezzato il sogno di salire sul podio mondiale nella cronometro Under 23, ma alla fine si è dovuto accontentare di un amaro quarto posto. A Kigali, in Ruanda, il talento italiano ha chiuso a soli quattro secondi dal bronzo e a cinque dall'argento, dopo una prestazione di alto livello sui 31,2 km del tracciato già affrontato il giorno prima dalle élite femminili.

Per Finn, già iridato tra gli juniores un anno fa a Zurigo nella prova in linea, si tratta di un piazzamento che lascia l’amaro in bocca ma conferma il suo valore anche nella specialità contro il tempo. Il suo crono lo ha visto tagliare il traguardo a +1’08”63 dal vincitore, un distacco contenuto in una top ten di altissimo livello.

La gara è stata dominata dallo svedese Jakob Söderqvist, autore di una prova-monstre che gli ha consegnato la medaglia d’oro con il tempo di 38’24”43. Nettissimo il suo vantaggio: oltre un minuto sugli inseguitori. Sul podio anche il neozelandese Nate Pringle, argento, e il francese Maxime Decomble, bronzo per un soffio proprio ai danni di Finn.

Ordine d'arrivo

Cronometro U23 Mondiali Kigali 2025

Jakob Söderqvist (Svezia) – 38:24.43 Nate Pringle (Nuova Zelanda) +1:03.96 Maxime Decomble (Francia) +1:04.13 Lorenzo Mark Finn (Italia) +1:08.63 Callum Thornley (Gran Bretagna) +1:11.91 Jonas Walton (Canada) +1:26.91 Mateusz Gajdulewicz (Polonia) +1:28.38 Jonathan Vervenne (Belgio) +1:33.10 Hector Alvarez Martinez (Spagna) +1:40.19 Hamish McKenzie (Australia) +1:48.36

