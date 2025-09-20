Ciclismo, Milano-Rapallo: trionfa Fancellu davanti a Herreno e Bracalente

È Alessandro Fancellu del Team UKYO il vincitore dell’edizione 2025 della Milano-Rapallo, storica corsa ciclistica giunta al traguardo della sua 60ª edizione. Sul podio anche Martin Santiago Herreño, secondo classificato, e Diego Bracalente, terzo. A premiare i tre ciclisti sul podio, lo "Sceriffo" Francesco Moser. La gara, partita da Albairate (Lombardia), si è conclusa nella splendida cornice di Rapallo, in Liguria, ed è entrata quest’anno nel calendario ufficiale di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

Ad accogliere i ciclisti all’arrivo è stata anche l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, che ha voluto sottolineare l’importanza di un evento di questo livello per il territorio: “Poter vantare una competizione di questo calibro – ha dichiarato – è una grande soddisfazione per tutti noi, soprattutto nell'anno in cui la Milano-Rapallo festeggia la sua 60ª edizione e la Liguria porta con orgoglio il prestigioso titolo di Regione Europea dello Sport”.

Ferro ha inoltre evidenziato il ruolo strategico di manifestazioni come questa: “L'obiettivo è continuare a crescere sportivamente grazie a questi grandi eventi – ha aggiunto – che, attraversando i territori che uniscono Lombardia e Liguria, rappresentano un prezioso volano anche in chiave turistica ed economica”.

