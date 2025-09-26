Ciclismo: Lorenzo Mark Finn campione del mondo U23, in trionfo a Kigali dopo il titolo juniores a Zurigo

Un uomo solo al comando, anzi un ragazzino. La sua maglia è azzurra, il suo nome è Lorenzo Mark Finn. Il campioncino di Avegno ha conquistato per distacco il titolo mondiale Under 23 di ciclismo su strada, imponendosi nella gara disputata oggi a Kigali, in Ruanda. Un successo straordinario per il giovanissimo talento ligure, che bissa il titolo iridato juniores vinto lo scorso anno a Zurigo. Oggi era il più giovane tra i partenti eppure Finn ha stroncato tutti con progressioni inarrestabili, fino a liberarsi dello svizzero Huber (nella foto, Finn all'arrivo e in un selfie di famiglia con i genitori dopo la premiazione)

Classe 2006, nato il 19 dicembre ad Avegno, nell'entroterra del levante genovese, Finn è uno dei nomi più promettenti del ciclismo italiano. Cresciuto nelle file delle società ciclistiche locali, si è messo presto in evidenza per le sue doti complete: ottimo in salita, resistente sulle lunghe distanze e dotato di uno spunto veloce.

Nonostante abbia solo 18 anni, Finn corre già tra gli Under 23 e il successo di oggi dimostra la sua straordinaria precocità. Si è imposto per distacco, al termine di una gara selettiva e tecnica, disegnata sulle colline attorno a Kigali.

Già lunedì scorso, nella prova a cronometro, Finn aveva mostrato un'eccellente condizione, chiudendo al quarto posto, a pochi secondi dal podio.

Il suo trionfo rappresenta una conferma delle grandi aspettative che lo accompagnano e un segnale forte per il movimento ciclistico italiano, che intravede in lui un potenziale protagonista del futuro tra i professionisti.

