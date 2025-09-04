Ciclismo: Livorno-Imperia no stop, l'avventura social da 332 km dell'ex professionista Niccolò Bonifazio
di Stefano Rissetto
Non era la Gran Fondo Milano-Roma, ma Niccolò Bonifazio l'ha svolta alla grandissima. Cuneese da tempo trapiantato nel Ponente della Liguria, 31 anni, ciclista professionista dal 2014 al 2024, ha in bacheca la Coppa Agostoni 2014, il GP Lugano 2015 e due edizioni del Grote Prijs Jes Scherens, prestigiosa corsa fiamminga. Dopo un viaggio-vacanza nella Toscana che lo aveva visto giovane apprendista, l'ex corridore ha deciso di rientrare a Imperia in unica soluzione da Livorno, un tappone da 332 km con le asperità di Bracco, Grazie, Ruta, Sori, Colletta, Piani d'Invrea e i tre Capi (Mele, Cervo e Berta) della Milano-Sanremo che lo aveva visto piazzarsi al quinto posto all'esordio nel 2015, per correrla altre otto volte.
Bonifazio ha documentato il viaggio sulla sua pagina social: ne è nato un divertente reportage minuto per minuto, con tanto di video e fotografie, con i compagni di viaggio incontrati lungo la strada. Un viaggio lungo un giorno, senza lo stress dell'agonismo, ma ancora con buona gamba.
