Ciclismo, la Milano–Rapallo compie 60 anni: arrivo sul lungomare e ospite d'onore Francesco Moser

Rapallo si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi e longevi del ciclismo italiano: sabato 20 settembre 2025 si concluderà in città la 60ª edizione della Milano–Rapallo, storica corsa ciclistica riservata alla categoria Under 23. L’arrivo è previsto intorno alle ore 16 sul Lungomare Vittorio Veneto, dopo un percorso che attraversa tre regioni e unisce le pianure lombarde alla costa ligure.

Nata nel 1965, la Milano–Rapallo è una vera e propria classica del ciclismo giovanile, capace di attrarre ogni anno atleti da tutto il mondo. Oltre al valore sportivo, l’evento rappresenta anche una celebrazione della passione ciclistica italiana e un’opportunità di promozione per il territorio.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la partecipazione di Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano e internazionale, già vincitore della corsa nel 1972 e campione del mondo professionisti su strada nel 1977 a San Cristobal in Venezuela, nonché secondo nel 1976 dietro Maertens a Ostuni e nel 1978 al Nurburgring dietro Knetemann. Moser sarà presente alla cerimonia di premiazione, portando con sé il valore simbolico di un’epoca d’oro per il ciclismo italiano.

I corridori affronteranno un tracciato impegnativo che, dalle pianure del Nord Italia, si snoda tra colline e salite fino a Recco, da dove proseguiranno lungo la Via Aurelia per poi attraversare via Colombo e via Gramsci, prima di tagliare il traguardo finale sul lungomare rapallese.

“Accogliamo con entusiasmo questa 60ª edizione, che rappresenta un importante traguardo per la storia sportiva della nostra nazione”, ha dichiarato il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci. “Il ciclismo è uno sport che incarna valori profondi come la fatica, la passione e il coraggio, ed è anche un mezzo straordinario per promuovere le bellezze del nostro territorio. Rapallo è onorata di essere parte di questa tradizione.”

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi, sottolineando come l’evento sia anche un’occasione di festa e condivisione. La manifestazione sarà arricchita da attività collaterali, iniziative educative e momenti dedicati alla cultura ciclistica, soprattutto per avvicinare i più giovani a questo sport.

La Milano–Rapallo 2025 è organizzata dall’ASD Velo Val Fontanabuona, in collaborazione con il Comune di Rapallo e con il supporto delle associazioni sportive locali, volontari, forze dell’ordine e partner istituzionali.

