Ciclismo, Giro della Lunigiana: Haugetun trionfa a Vezzano Ligure, Van Kerckhove nuova maglia verde

Cambia la leadership al Giro della Lunigiana dopo una seconda tappa durissima che ha esaltato i giovani talenti della generazione 2008. A firmare la frazione è il norvegese Kristian Haugetun (foto Ptzphotolab) autore di un colpo da finisseur sull’ascesa finale verso Vezzano Ligure, dove ha regalato alla Norvegia una vittoria di tappa che mancava dal 1983.

La tappa è stata segnata da un ritmo sostenuto e cinque Gran Premi della Montagna che hanno selezionato il gruppo. L’ultimo, proprio sull’arrivo a Vezzano, è stato decisivo. A guidare la corsa nei chilometri finali erano Pascarella (Campania), Morlino (Piemonte) e Frigo (Veneto), con un vantaggio di 15 secondi sul francese Le Pann e circa 50” sul gruppo Maglia Verde.

Ma il plotone non ha mollato e ha annullato la fuga proprio nel chilometro conclusivo. Morlino ha provato a sorprendere tutti con uno sprint anticipato, ma Haugetun ha avuto la meglio con un poderoso affondo negli ultimi 50 metri, conquistando una tappa dal sapore epico.

Il belga Seff Van Kerckhove, giunto terzo, si consola con la Maglia Verde di leader della generale, strappata ad Anatol Friedl, settimo all’arrivo con un ritardo di 3 secondi. Decisivi, per Van Kerckhove, anche gli abbuoni guadagnati al traguardo.

Il Giro della Lunigiana 2025 continua domani con una giornata intensa: due semitappe da affrontare nell’arco di poche ore che potrebbero rimescolare ancora le carte in classifica.

