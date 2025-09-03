Ciclismo: Elisa Bianchi trionfa al Giro della Lunigiana Donne, ad Alessia Orsi l’ultima tappa. Da giovedì tocca agli Under 18

La BFT Burzoni firma un'altra prova di forza al 4° Giro della Lunigiana Donne, portando a casa sia la vittoria di tappa che quella nella classifica generale. A conquistare la Maglia Verde è Elisa Bianchi, mentre la vittoria nella frazione finale da Portovenere ad Arcola è andata alla sua compagna di squadra Alessia Orsi (foto gentilmente concessa da Roberto Fruzzetti - Ciclismo Blog).

La tappa, decisiva per le sorti del Giro, ha visto il gruppo selezionarsi sull’unico GPM di questa edizione, l’ascesa di Baccano, dove sono rimaste in testa solo otto atlete: Milesi, Rezzonico, Ferri, Bianchi, Alessia e Martina Orsi, Laudi e Brillante Romeo.

Nel finale, la superiorità numerica della BFT Burzoni ha fatto la differenza. Prima l’attacco di Martina Orsi, poi quello risolutivo di Alessia, che ha staccato tutte e ha tagliato il traguardo in solitaria, con 24 secondi di vantaggio sul gruppetto delle inseguitrici. A regolare la volata per il secondo posto è stata proprio Elisa Bianchi, che ha preceduto Elisa Ferri.

Con due secondi posti in due tappe, Elisa Bianchi si è così laureata vincitrice assoluta del Giro, salendo sul gradino più alto del podio davanti ad Alessia Orsi e Lucia Brillante Romeo. Un’altra doppietta firmata BFT Burzoni, che conferma il proprio dominio nella corsa a tappe ligure.

Sul versante maschile, cresce intanto l’attesa per la partenza della 49ª edizione del Giro della Lunigiana, storica corsa ciclistica riservata agli under 18, che prenderà il via domani, giovedì 4 settembre, alle ore 13.15 da piazza De Ferrari a Genova. L’evento vedrà al via oltre 200 giovani atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sulle strade della Liguria in una delle gare più prestigiose del calendario internazionale giovanile.

La manifestazione è inserita nel programma ufficiale di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport”, a conferma dell’importanza attribuita allo sport giovanile e al ciclismo come veicolo di promozione del territorio.

Alla cerimonia di apertura interverranno numerose autorità istituzionali: il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il vicepresidente Alessandro Piana, l’assessore allo Sport Simona Ferro, l’assessore al Turismo Luca Lombardi, l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari e il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni.

Il Giro della Lunigiana rappresenta da sempre una vetrina per i futuri campioni del ciclismo: tra i suoi ex partecipanti figurano nomi poi diventati protagonisti del panorama professionistico. Anche quest’anno, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di alto livello e scoprire i talenti di domani.

