Cibo & Clima: a scuola di futuro sostenibile con Coop Liguria

La mattina del15 ottobre, Palazzo Ducale ha ospitato un importante incontro dal titolo “Cibo & Clima - Il pianeta è servito”, organizzato da Coop Liguria. L'evento ha coinvolto circa un centinaio di studenti delle scuole secondarie e i loro insegnanti, in un momento di riflessione sull'impatto dei comportamenti alimentari sul nostro ambiente.

L'incontro si inserisce nella preparazione della ripartenza delle attività didattiche Saperecoop, un'iniziativa che Coop promuove da oltre quarant'anni nelle scuole di ogni ordine e grado. Quest'anno, l'evento assume un significato particolare in quanto coincide con le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario di Coop Liguria, che si festeggerà nel 2025.

Il tema scelto per l'incontro è di grande rilevanza, considerando il drammatico impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Gli studenti sono stati stimolati a riflettere su parole chiave come consumo, produzione alimentare, transizione ecologica e cambiamento climatico attraverso un gioco didattico introduttivo.

Tra i relatori presenti, Chiara Pirovano, rappresentante di EStà - Economia& Sostenibilità, ha parlato dell'importanza di un approccio sostenibile nel settore alimentare, definendo gli “ingredienti per il futuro”.

Benedetta Frare, di Fairtrade Italia, ha illustrato la strategia dell'organizzazione contro il cambiamento climatico, evidenziando il valore delle filiere equosolidali. Carmela Favarulo, referente Politiche Sociali di ANCC-Coop, ha condiviso l'impegno delle cooperative nel promuovere un'educazione al consumo consapevole, tracciando un percorso che parte dal 1980 fino al 2025.

Infine, Emanuele Bargelli, progettista didattico del Festival della Scienza, ha presentato il progetto “Scienza in cucina 2.0”, frutto di vent'anni di collaborazione tra Coop e il Festival.

Questo incontro ha rappresentato un'importante opportunità per gli studenti di confrontarsi su temi cruciali per il loro futuro e per il pianeta. La partecipazione attiva e consapevole dei giovani è essenziale per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile.

