Chiusura Giglio Bagnara, Montolivo: "Affrontare il problema in modo critico, non diventi una lotta tra schieramenti"

La crisi di Giglio Bagnara, storico marchio commerciale di Sestri Ponente, ha destato vasta eco in città e nelle istituzioni. Enrico Montolivo, prodigatosi per molto tempo al fine di evitare l'attuale situazione, scrive una testimonianza-appello sui social. "Sono nato in via Sestri 46, in quel Palazzo Lomellini dove ho vissuto sino al 1975, e che poi sarebbe diventato il reparto tappeti di Giglio Bagnara . Nel 1976 sono entrato a lavorare da GB , e nel 1992 ne sono diventato amministratore delegato. Ho assunto, con la fiducia di proporre un ambiente serio di lavoro, l' 80% delle 29 dipendenti che , ancora oggi, mettono tutto il loro massimo impegno per garantire qualità all ambiente di lavoro: molte sono entrate poco più che ventenni e hanno segnato così la vita dell'azienda, e la mia. In questi ultimi 25 anni Giglio Bagnara è stata al centro della vita cittadina, e grazie allo spirito di gruppo e al lavoro di squadra , tanti traguardi sono stati raggiunti, incluso l' ammodernamento del negozio e l inserimento di tanti bei corner e del bar ristorante. Nel 2019 il 150° anniversario della GB (culminato in quella magica serata al Teatro Carlo Felice) ha coinvolto tutta la città e sembrava desse una svolta all'azienda: poi, il Covid e la crisi energetica hanno ridimensionato tutto. Ora, questo passo inevitabile e così doloroso per tutti noi, che amiamo Giglio Bagnara e amiamo Sestri: sono certo che sino all'ultimo secondo dimostreremo il massimo impegno per onorare la nostra storia nella nostra azienda , e anche per ricambiare le tantissime clienti che ritorneranno a frequentarci. Centri commerciali, outlet, amazon e on-line, catene di negozi nazionali, giovani che hanno abbandonato Genova, calo dei consumi di abbigliamento, crollo del ponte e Covid: questi sono stati i nostri problemi".

"Ci siamo battuti per non cedere, ma adesso non possiamo nascondere questo momento difficile; speriamo sempre in qualcosa di nuovo, in un investitore attento alle aziende che costituiscono le radici di una città; intanto ringraziamo tutti i media locali, e le migliaia di clienti e amici che hanno scritto frasi bellissime sul rapporto con noi: tra tutti, Cesare Carlo Sciaccaluga, con cui avevamo lavorato assieme 30 anni fa. Esprimo un desiderio : la Giglio Bagnara ha sempre unito tutti, ha sempre sostenuto il tessuto sociale, ha sempre accolto gli amici che di volta in volta si candidavano in politica , in tutti gli schieramenti: il desiderio è che ora si affronti questo problema in modo critico, giustamente, ma senza che diventi una lotta tra schieramenti. Trovate più che potete, assieme, un giudizio condiviso. Scelgo due esponenti, che conosco da ragazzi, per questo desiderio: Selena Candia e Mario Mascia , W GB W SESTRI!" conclude Montolivo.

