Chiusura Giglio Bagnara, Cavo (Confcommercio): “Bisogna ricostruire questa città passando dall’attenzione per il piccolo commercio”

“Bisogna ricostruire questa città passando dall’attenzione per il piccolo commercio. Dimenticarsi un po’ delle grandi aree commerciali per ricostruire la città, partendo da una situazione di grande difficoltà ma senza disperare”. Anche il presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo si inserisce nella riflessione sul tessuto commerciale cittadino, rilanciata dalla notizia dell’imminente chiusura di Giglio Bagnara. Con particolare attenzione “alla vivibilità e alla sostenibilità” dei quartieri, che con queste chiusure sono destinati a impoverirsi.

Opportunità - A rappresentare un opportunità per un'inversione di questa tendenza di chiusure secondo Cavo è il terzo valico, "che arriverà, speriamo, tra un paio d’anni" afferma il presidente di Confcommercio, per cui il collegamento potrà portare "nuovi abitanti" ma anche un rilancio del turismo, "perché Genova può meritare numeri simili a Cannes e Nizza. Non vogliamo rassegnarci al declino - conclude - e non crediamo che la decrescita possa essere felice. Siamo sicuri che nel momento in cui ci sarà nuovamente attenzione sui piccoli commercianti, che non significa pensare in piccolo ma pensare in grande, il commercio tornerà a rifiorire".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.