Chiusavecchia, inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale e il frantoio di Rocca Negra

Chiusavecchia investe nel futuro senza dimenticare le proprie radici. Con un intervento da 198mila euro finanziato dal Pnrr “Green Communities”, è stato inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale che collega il centro storico alla pista della Valle Impero, recuperando gli antichi tracciati e valorizzando la “via degli orti”. Nella stessa giornata è stato inaugurato anche il nuovo impianto olivicolo di Rocca Negra, un progetto da 950mila euro sostenuto dalla Regione Liguria.

Riqualificazione – Il percorso ciclopedonale è pensato per favorire la mobilità lenta e la fruizione sostenibile del territorio, connettendo aree urbane e rurali in un itinerario che attraversa il cuore del borgo. “Questo intervento è un bellissimo esempio di riqualificazione, capace di unire la storia e l’identità dei nostri borghi con una visione moderna di fruizione del territorio – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana –. Oggi restituiamo alla comunità un percorso storico ripristinato, che diventa una risorsa turistica, culturale e ambientale per tutta la Valle Impero”.

Comunità – Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Chiusavecchia, Luca Vassallo, che ha sottolineato l’importanza dell’opera: “Un intervento che ripristina una parte tipica del paese, collega il centro storico alla ciclabile e consente di raggiungere il frantoio di Rocca Negra: un esempio di come tradizione e sviluppo possano convivere”.

Agricoltura – L’impianto olivicolo inaugurato in mattinata coinvolge oltre 20 ettari di terreno, con il recupero di 4 ettari di uliveto, nuovi muri in pietra, infrastrutture irrigue e fotovoltaiche, e una viabilità rurale rinnovata. L’intervento, del valore complessivo di 950mila euro, ha beneficiato di un contributo regionale di 480mila euro nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.

