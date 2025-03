Chiede il cellulare per una telefonata, poi fugge: arrestato dalla Polizia Locale a Genova

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Arrestato un 35enne dopo due furti con la stessa tecnica ai danni di anziani

2️⃣ Il secondo colpo avvenuto sotto gli occhi della Polizia Locale, che ha inseguito e bloccato l'uomo

3️⃣ Ritrovati entrambi i telefoni sottratti, il ladro è stato trattenuto in attesa di convalida

La notizia nel dettaglio

Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Genova dopo aver rubato i telefoni cellulari di due anziani con la stessa tecnica: fingere di dover fare una chiamata e poi fuggire. Il secondo furto, avvenuto in via San Lorenzo, è stato notato da una pattuglia della Polizia Locale che ha inseguito e fermato l’autore in via Ponte Reale.

Dinamica dei furti – Il primo episodio è avvenuto in via Sottoripa, dove l’uomo ha chiesto a un anziano di 77 anni di poter usare il suo telefono per una chiamata urgente. Una volta ricevuto l’apparecchio, è scappato senza restituirlo. Circa venti minuti dopo, ha ripetuto la stessa truffa in via San Lorenzo, questa volta ai danni di un 78enne.

Intervento della Polizia Locale – Gli agenti del Nucleo Reati Predatori, presenti in zona, hanno assistito alla fuga del ladro e si sono immediatamente lanciati all’inseguimento. Il 35enne è stato fermato poco dopo in via Ponte Reale e trovato in possesso di entrambi i telefoni sottratti. Il primo anziano, vedendo l’arresto, ha raggiunto gli agenti per segnalare di essere stato anch’egli derubato.

Provvedimenti – Il pubblico ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto la custodia dell’uomo nella camera di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

Dichiarazioni – L’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale, Sergio Gambino, ha commentato: “Siamo molto attenti alla tutela delle persone più deboli, ringrazio la Polizia Locale per avere assicurato alla giustizia il presunto autore di un reato particolarmente subdolo perché commesso sfruttando la generosità altrui e approfittando della minore capacità di difesa di due anziani".

