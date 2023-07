Chiavari, una coppia in moto si schianta contro il guard-rail sull'Aurelia: sono gravissimi

Un uomo in rianimazione e una ragazza in prognosi riservata: questo il bilancio d'un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa dopo la mezzanotte lungo la via Aurelia, a Chiavari. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia stradale di Chiavari, la moto sulla quale viaggiavano i due si è scontrata con un auto.

Un urto violentissimo: la ragazza di 26 anni è finita oltre il guard-rail, mentre il conducente è rimasto a terra privo di conoscenza. Sul posto sono intervenuti il 118 e alcune ambulanze oltre ai vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo della giovane finito fuori strada. Il bollettino medico dell'ospedale San Martino di Genova, dove sono stati trasportati segnala che il 41enne alla guida è ricoverato in rianimazione con politraumi in condizioni estremamente gravi, mentre la ragazza è ricoverata per ulteriori accertamenti, in prognosi riservata.