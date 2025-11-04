Chiavari: uccise la nonna a colpi di forbice, assolto per totale infermità di mente

È stato assolto per vizio totale di mente Simone Monteverdi, il ventiduenne che a settembre 2024 ha ucciso a colpi di forbici la nonna Andreina Canepa a Chiavari. Lo hanno deciso i giudici della corte d'assise di Genova che hanno però stabilito che il ragazzo dovrà essere sottoposto a misura di sicurezza per dieci anni. Il giovane era stato già dichiarato totalmente inferno ma era stato comunque rinviato a giudizio. Per Monteverdi, difeso dall'avvocata Ilaria Tulino, l'esperto aveva spiegato che il giovane "ha una infermità mentale" che lo ha portato al momento dell'omicidio "ad abolire la capacità di intendere e volere".

Dopo la relazione la pm Francesca Rombolà aveva chiesto una misura di sicurezza e Monteverdi è stato trasferito nella Rems di Genova Pra' per essere curato. Simone viveva con la nonna. La mattina della tragedia ha preso prima un coltello da cucina e ha colpito l'anziana più volte poi ha afferrato un paio di forbici usandole per 29 volte sul collo e sul volto dell'anziana. Dopo ha chiamato i carabinieri dicendo che la nonna era morta. Prima dell'arrivo dei militari aveva lanciato l'arma dalla finestra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.