Chiavari, torna la Zabaionata di Capodanno: 35ª edizione nel segno della solidarietà
di Redazione
Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto al centro 'Benedetto Acquarone' fondato da don Nando Negri
Chiavari si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità: la Zabaionata di Capodanno, che nel 2026 celebra la sua 35ª edizione. L’iniziativa, interamente benefica, è organizzata dal Circolo Anspi San Giacomo di Rupinaro, conosciuto come Gruppo Pino Solari – “Ommi de Ruinà”.
A partire dalle 00.30 del 1° gennaio 2026, in Piazza San Giacomo di Rupinaro, i volontari distribuiranno il tradizionale zabaione caldo, preparato secondo la ricetta classica con tuorlo d’uovo, zucchero e Marsala. Per chi preferisce un’alternativa analcolica, sarà disponibile anche la cioccolata calda, realizzata quest’anno con la collaborazione della Pasticceria Copello di Chiavari. Non mancheranno panettone e pandoro, offerti da associazioni locali e parrocchie.
"Il ricavato della manifestazione – spiega Marco Devoto, presidente degli “Ommi de Ruinà” – sarà devoluto, come da tradizione, al Centro Benedetto Acquarone, fondato da don Nando Negri. È il modo migliore per iniziare il nuovo anno all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della solidarietà, valori che da sempre contraddistinguono la nostra associazione. Un ringraziamento speciale va a tutti i soci che, con grande spirito di altruismo, sacrificano la notte di Capodanno e i giorni precedenti e successivi per la preparazione dell’evento".
La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Chiavari e, da quest’anno, anche della Regione Liguria. Proprio per questo motivo, la Zabaionata è stata inserita tra gli eventi proiettati sulla facciata del Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari a Genova durante il periodo delle festività.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Salis: "Buon 2026, faremo di tutto per dare ai genovesi servizi all'altezza delle attese"
29/12/2025
di Redazione
Close up, a Telenord l'Arcivescovo di Genova Marco Tasca: "La speranza è in Cristo"
29/12/2025
di Roberto Rasia