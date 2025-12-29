Chiavari, torna la Zabaionata di Capodanno: 35ª edizione nel segno della solidarietà

Chiavari si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità: la Zabaionata di Capodanno, che nel 2026 celebra la sua 35ª edizione. L’iniziativa, interamente benefica, è organizzata dal Circolo Anspi San Giacomo di Rupinaro, conosciuto come Gruppo Pino Solari – “Ommi de Ruinà”.





A partire dalle 00.30 del 1° gennaio 2026, in Piazza San Giacomo di Rupinaro, i volontari distribuiranno il tradizionale zabaione caldo, preparato secondo la ricetta classica con tuorlo d’uovo, zucchero e Marsala. Per chi preferisce un’alternativa analcolica, sarà disponibile anche la cioccolata calda, realizzata quest’anno con la collaborazione della Pasticceria Copello di Chiavari. Non mancheranno panettone e pandoro, offerti da associazioni locali e parrocchie.





"Il ricavato della manifestazione – spiega Marco Devoto, presidente degli “Ommi de Ruinà” – sarà devoluto, come da tradizione, al Centro Benedetto Acquarone, fondato da don Nando Negri. È il modo migliore per iniziare il nuovo anno all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della solidarietà, valori che da sempre contraddistinguono la nostra associazione. Un ringraziamento speciale va a tutti i soci che, con grande spirito di altruismo, sacrificano la notte di Capodanno e i giorni precedenti e successivi per la preparazione dell’evento".





La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Chiavari e, da quest’anno, anche della Regione Liguria. Proprio per questo motivo, la Zabaionata è stata inserita tra gli eventi proiettati sulla facciata del Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari a Genova durante il periodo delle festività.

