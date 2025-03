Chiavari, scontri per V. Entella-Sestri, Bagnasco (FI): "Tolleranza zero contro violenza, solidarietà a forze ordine"

Roberto Bagnasco, parlamentare di Forza Italia di cui è capogruppo in Commissione Difesa, interviene sugli scontri in margine al derby del Tigullio Virtus Entella - Sestri Levante, con il bilancio di quattro agenti feriti di cui uno colpito da un bengala con frattura della clavicola e prognosi di 3o giorni. “Inaccettabile e vergognoso quanto accaduto a Chiavari, dove un’aggressione vile e premeditata ha visto centinaia delinquenti travestiti da tifosi attaccare le Forze dell’Ordine ferendo gravemente un agente e altri due poliziotti. Esprimo la mia piena solidarietà agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza di tutti noi".

"Questi episodi di violenza non possono essere tollerati né minimizzati. È necessario che le istituzioni rispondano con fermezza, garantendo pene severe e immediate per chi si rende protagonista di simili atti criminali. Non possiamo permettere - conclude Bagnasco - che le nostre città diventino teatro di guerriglie urbane. Chi attacca la divisa, attacca lo Stato. Tolleranza zero contro la violenza!”

